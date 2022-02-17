تفاصيل العثور على «رضيع» في نفايات مجمع الإسماعيلية الطبي

أوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان لها، بأن الواقعة تعود عندما ذهبت عاملة بمجمع الإسماعيلية الطبي، لإبلاغ المسئولين بالمجمع عن العثور على طفلة رضيعة داخل غرفة نفايات المجمع - وليس المفرمه كما أُشيع - والذين قاموا على الفور بإبلاغ الشرطة والتي تحركت بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية، أنه تحرك على الفور فريق البحث الجنائي بمشاركة مدير المجمع الطبي د.قطب السيد بمراجعة كاميرات المراقبة والتتبع بالمجمع، والتي أظهرت دخول العاملة نفسها التي قامت بالإبلاغ عن العثور على الطفلة إلى المجمع بصحبة شقيقها من خارج المجمع وبحوزتهما الطفلة ووضعها في غرفة النفايات الطبية، بغرض تيسير دخولها إلى قسم الحضانات بالمجمع ومن ثَّم تسليمها إلى أحد دور الرعاية، حيث كشفت التحريات أن الطفلة جاءت نتيجة حمل غير شرعي لإحدى السيدات من جيران العاملة بالمجمع الطبي.

وتابعت الهيئة، أنه فور الإبلاغ عن وجود الطفلة تم توقيع الكشف الطبي عليها بواسطة الفريق الطبي بالمجمع، المكون من د. قطب السيد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، و د. أحمد وجيه، استشاري حديثي الولادة، حيث كانت تعاني من صعوبة بالتنفس من الدرجة الثالثة، وتم إيداعها بقسم الحضانات لتلقي الرعاية الطبية.

ولفتت إلى أنه قامت الشرطة على الفور بالقبض على الجناه، والموضوع قيد التحقيقات بالنيابة.

وإذ تؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، بعدم التقصير أو التهاون في محاسبة أي مخطأ أو مقصر وتقديمه للعدالة حرصًا على أمن المواطنين وسلامتهم، ومؤكدة تفعيل كافة وسائل ونظم المراقبة الحديثة بجميع منشآتها الصحية التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم.