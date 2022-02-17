الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى نشوب حريق بمطعم فى الشرقية

حريق
حريق

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع بمحل فول وطعمية بمدينة في قرية مشتول السوق بالشرقية؛ لبيان الأسباب.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمحل فول وطعمية ببندر مشتول السوق، إثر انفصال خرطوم أسطوانة الغاز، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على النيران، ولم يسفر الحريق عن وجود خسائر بشرية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

الحماية المدنية المعمل الجنائي انتداب المعمل الجنائي مشتول السوق إسطوانة الغاز السيطرة على النيران

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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