الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 94 شخصًا

الفيضانات
الفيضانات

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على شمال مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية، إلى 94 شخصا على الأقل.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ تكثف جهودها من أجل البحث عن ناجين في منطقة "بتروبوليس"، مشيرة إلى أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع وجرفت السيارات والأشجار.
وأضافت القناة، أن إدارة الدفاع المدني في مدينة "ريو دي جانيرو" أفادت بأنه لم يتضح بعد أعداد الأشخاص المفقودين جراء الفيضانات، لافتة إلى أن حاكم المدينة "كلاوديو كاسترو" قام بتفقد المنطقة من أجل تقييم حجم الخسائر وقال إن العمل جاري في الوقت الحالي على محاولة البحث عن ناجين.
وأشارت القناة إلى أن الفيضانات والانهيارات تسببت في نزوح أكثر من 1500 عائلة من منازلها.

برازيليا البرازيل فيضانات

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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