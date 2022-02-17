الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المحكمة التأديبية بطنطا تُخفض عقوبة موظف بريد تستر على آخر مختلس

محكمة
محكمة

قضت المحكمة التأديبية بطنطا، فى الطعن رقم ٢٤٠ لسنة ٤٨ ق المقام من "م. ح. ا. ح. ص"، معاون بمكتب بريد منطقة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، والمقامة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، طعنا على قرار الجزاء الصادر فى حقه رقم ٥٥٢٩ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٩، فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه.

 وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات الموجهة إلى المذكور إلا أنها رأت تخفيف العقوبة وذلك بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٥٥٢٩ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٩ بمعاقبة الطاعن بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه والقضاء بمعاقبته بخصم (أربعة أيام) من أجره فقط، على النحو المبين بأسباب الحكم مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات

 وذلك عقب ما نُسب إليه من أنه تستر على  "أ. ك. ع"، وكيل المكتب نفسه ولم يُبلغ بقيامه بالاستيلاء على مبلغ ٢٤٠٠ جنيه من دفتر التوفير رقم  ١١٧٠/ ٣٦٠٤ من تاريخ ٣/٥/٢٠١٦ وحتى تاريخ الإخطار المقدم منه بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٧. 

وكذلك إفشاء كلمة السر الخاصة به لوكيل المكتب، و التي تخصه هو دون آخر ويعد إعطائها لأي أحد خيانة للأمانة الوظيفية.

مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
بالمستندات سابقة قضائية المحكمة التأديبية بطنطا خفض عقوبة موظف بريد تستر على اخر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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