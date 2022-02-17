الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح محلات حديقة شجرة الدر بالمنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، محلات حديقة شجرة الدر بالمنصورة، بإجمالي 76 محلًا وجراجًا أسفل المحلات بعدد 43 باكية، كما افتتح جراج المشاية السفلية على مساحة 1000 متر مربع تقريبًا بجوار حديقة شجرة الدر.

جاء ذلك في إطار احتفال الدقهلية بعيدها القومي بحضور المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية والتخطيط بالمحافظة، وأحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، واللواء صبري عبده رئيس حي غرب المنصورة.

وأشار "مختار" إلى أن مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة يعد إضافة اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة تستهدف تطوير الحديقة بما يتلائم مع متطلبات العصر ولتقديم خدمة أفضل لروادها، وزيادة موارد المحافظة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية، وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة.

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كما أشار  المحافظ  إلى أنه تم تخصيص 5% من دخل المحلات بصفة مستمرة لصالح تطوير الحديقة، لتصبح متنفسًا يليق بأبناء مدينة المنصوره تضم كافه الخدمات.

وقال "مختار"، إن قرار إنشاء الجراجات جاء تسهيلًا للحركة المرورية، منعًا لتكدس السيارات أمام المحلات ومنطقة المشاية السفلية وتستوعب أكثر من 150 سيارة، مشيرًا إلى احتياج منطقة المشاية إلى عدد من الجراجات للقضاء على التكدس المروري بهذه المنطقة.
وأكد "المحافظ" على أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطنين والمحافظة، ومن خلال استغلال عائده في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تحسين البيئة العامة للمواطن بالمنطقة.
جدير بالذكر، أن محلات شجرة الدر هي عباره عن دور أرضى وعلوى فقط، بالإضافة إلى دورات مياه لخدمة المواطنين المترددين على المحلات، ومساحة المحل الواحد تتراوح من 15 إلى 30 مترًا،  تم تأجيرهم جميعًا عن طريق المزايدة العلنية.

الدقهلية محلات شجرة الدر المنصورة الاسكان

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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