الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

حادث
حادث

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب سيارتهم على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام الصفدي بمحافظة الإسماعيلية. 

كان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد انقلاب سيارة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام الصفدي بمحافظة الإسماعيلية

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث ودفع الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين. 

وتبين إصابة 6 من أسرة واحدة وهم شريف رفعت عبد الفتاح 43 سنة يقيم في شمال سيناء، وسخر شريف رفعت 11 سنة، وعمر شريف رفعت 8 سنوات، وإيمان شريف رفعت 16 سنة، وبسنت شريف رفعت 15 سنة، ورباب مسعود عبد القادر 33 سنة، ويقيموا جميعا في محافظة شمال سيناء وأصيبوا بكدمات متفرقة ورفضوا النقل للمستشفى.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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