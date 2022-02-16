الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طالب بتسمم نتيجة تناول «الحبة السامة» فى الشرقية

الحبة السامة
الحبة السامة

أصيب طالب بالمرحلة الإعدادية، اليوم الأربعاء، بتسمم إثر تناوله حبة القمح السامة بالشرقية.

تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول طالب 15 عاما مصابا بحالة تسمم، وأنه تم تحويله إلى مستشفى الزقازيق العام لعلاجه.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث، إلى أن الطالب من قرية الصوينى مركز ديرب نجم وأنه تناول حبة القمح السامة داخل مسكنة بطريق الخطأ .

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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