الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يعتمد
محافظ البحيرة يعتمد النتيجة

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بنسبة نجاح بلغت 76%.

وكان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ 115826 طالبًا وطالبة، حضر منهم 115269 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 87477 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة المهنية بنسبة نجاح 99%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 4566 طالبًا وطالبة، حضر منهم 4501، ونجح منهم 4451 طالبًا وطالبة، كذلك اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة، والذين بلغ عددهم 37 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 36 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 36 طالبًا، بنسبة نجاح بلغت 100% .

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول يناير 2021-2022، عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، وإدخال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب وطالبة، والضغط على استعلام، حتى تتعرف على النتيجة يمكنك الدخول إلى هذا الرابط.

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