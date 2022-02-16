فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عن فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية العامة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021 / 2022 بدءًا من السبت الموافق 19 فبراير الجاري ولمدة 15 يوما متصلة بما فيها الجمعة والسبت، حتى يوم 5 مارس المقبل، بمقار الإدارات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور نظرا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا ولمنع التجمعات والتزاحم حفاظا على الجميع.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني، مديرة المديرية، أنه لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب علما بأن الرسوم المقررة للتظلم من نتيجة المادة الواحدة هي 20 جنيها يقوم ولي الأمر أو الطالب المتظلم بدفعها واستلام إيصال بها على أن يحرر ولي الأمر استمارة خاصة بالتظلم ويحدد فيها (اسم / عدد المواد) التي يرغب التظلم من نتيجتها مرفقا بها صورة من رقم الجلوس وصورة إيصال الدفع ويتم تحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة من قبل الإدارة التعليمية أثناء دفع الرسوم.

وأضافت مديرة المديرية أنه تقرر تخصيص يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للاطلاع على كراسات الإجابة بمقر كنترول الشهادة الإعدادية العامة بمدرسة سيدي خميس الابتدائية بشبين الكوم بجوار ديوان المديرية كما تقرر منع دخول المحمول وحظر التدخين داخل مقر الاطلاع مع الالتزام فقط بنماذج الإجابة المعتمدة من التوجيه العام للمادة والموجودة بمقر الكنترول.

وناشدت مديرة المديرية السادة أولياء الأمور اتباع كل التعليمات والإجراءات التي من شأنها ضبط إيقاع العمل داخل مقرات تقديم التظلمات والحرص على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقاية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.