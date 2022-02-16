السجن 3 سنوات لسائق «توك توك» متهم بالاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني وأحمد عبد الحليم أحمد، وسكرتير الجنايات فايز القطعاني ومصطفي ابو يسر.

ترجع احداث القضية رقم 29319 لسنة 2021 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.

وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم م.م.ه، سائق توكتوك، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المخدرات فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه. عقب تنفيذ القرار تم ضبطه.

وبتفنتشه عثر بحوزته علي طربة حشيش وعدد 43 قطعه أخري لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل وكهربائي بالسجن المؤبد، بعد اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين حازم عبد الفتاح الشناوي، ومحمود عيسي سراج الدين، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.

ترجع احداث الواقعة في القضية رقم 14860 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على عدد 25 لفافة من مخدر الهيروين وميزان حساس وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على عدد 7 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.