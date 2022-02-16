بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز المعلومات عن لاعبة التنس ميار شريف

تصدرت لاعبة المنتخب المصري للتنس الأرضي ميار شريف، تريند جوجل بعدما خسرت أمام الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة الـ15 عالميًا، في منافسات بطولة سوق دبي، فئة الـ500 نقطة، من الدور الأول.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ميار شريف

ولدت في القاهرة في 5 مايو 1996.

تخرجت في مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق عام 2014.

بدأت ممارسة التنس وهى فى الخامسة من عمرها.

دخلت قائمة أفضل 50 لاعبة فى العالم فى سن الـ 16.

لها شقيقة تكبرها بعامين تدعى "رنا" تلعب تنس أيضًا.

لعبت في عدة أكاديميات خاصة كان لها فضل كبير فى تطوير مستواها على رأسها أكاديمية سماش، ولعبت لأندية الشرطة ثم نادى الجزيرة والأهلي.

تم اختيارها لاعبة العام في 2018 على أكثر من صعيد أبرزهم في مؤتمر الساحل الغربي.

حصدت 6 ألقاب في دورة كرة المضرب للسيدات محققة 71 انتصارا مقابل 17 هزيمة فقط.

في أغسطس 2020 استطاعت البطلة المصرية التأهل إلى الدور الرئيس في بطولة براج المفتوحة.

صنعت التاريخ مرة أخرى للتنس المصري في بطولة أستراليا المفتوحة 2021، لتصبح أول امرأة من بلادها تفوز بمباراة في القرعة الرئيسية في جراند سلام.

أول امرأة مصرية تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وتصل إلى نهائي اتحاد لاعبات التنس المحترفات في كلوج نابوكا.

دخلت قائمة أفضل 100 لاعب في المركز 97 عالمياً في 9 أغسطس 2021، وهي أول امرأة مصرية تفوز بذلك، كما وصلت إلى أعلى مستوى في الزوجي في المركز 154.

تألقت في البطولات الجامعية، وحصلت على العديد من الجوائز والبطولات الفردية.

ميار شريف المصنفة الـ65 على العالم، خسرت بمجموعتين نظيفتين "6-2، 6-3"، في لقاء استغرق 87 دقيقة، وتعتبر هذه المشاركة الثالثة للبطلة المصرية في البطولات العالمية هذا الموسم.