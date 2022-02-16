الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«خريجي الأزهر» بالدقهلية تطلق سلسلة ندوات لمواجهة الأفكار المتطرفة

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع الدقهلية،  سلسلة محاضرات بعنوان  "تدبر القرآن الكريم لمواجهة الأفكار المتطرفة"، لفهم صحيح الدين الإسلامي والحماية من الأفكار المتطرفة.
قالت الدكتورة فاطمة كشك - المشرف العام علي فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالدقهلية، إن سلسلة المحاضرات التي تقدمها المنظمة العالمية هي الأساس الأول في سلسلة  تدبر القرآن، حيث تهدف إلي  بيان الفهم والإدراك الصحيح للآيات وسور القرآن الكريم،  من حيث مقاصد وأسباب نزول الآيات وبيان التفسير الصحيح لها، ومن خلال هذه التفاسير يتم تصحيح المفاهيم الإسلامية التي تقوم الجماعات المتطرفة ببث سمومها وأفكارها من خلال تفسيراتها الخاطئة للآيات القرآنية.

وشددت علي ضرورة الاستفادة من علوم القرآن والعلوم النافعة، وأن هذه العلوم مفيدة ومهمة في شتي مجالات الحياة وكيفية الاستفادة منها والنفع بها.
في أولي المحاضرات قام  الدكتور محمد حامد - أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين، بتوضيح معني كلمة التدبر حيث أنها تشير إلى معني ومدلول عظيم وكبير في القرآن الكريم، ووضح بأن كلمة التدبر هي لفظ قرآني وأنها جاءت في أكثر من موضع في القرآن الكريم .
كما بين فضيلته أن التدبر يعني الوصول إلي نهاية الشيء ، أي أن الإنسان وصل إلي ما تقصده الآيات، كما بين فضيلته أن هناك فرقا بين التدبر والتفسير، وأن التدبر هو التأمل من هدف الآية وإمعان النظر فيها وأن ينظر إلي ما تهدف إليه الآية، مشيرا إلي أن علماء التفسير قد أدركوا أهمية التدبر وجعلوه من علم التفاسير.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر العالمية لخريجي الأزهر فرع الدقهلية خريجي الأزهر تدبر القرآن الكريم لمواجهة الأفكار المتطرفة تدبر القرآن مواجهة الأفكار المتطرفة

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