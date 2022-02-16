متحدثة الخارجية الروسية: أمريكا لم تدفع أى شيء لحماية الحرية

قارنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بين مقاربات الجانبين الروسي والأمريكي في مسألة "الدفاع عن الديمقراطية".

وكتبت على "تيليجرام": "لم أر قط أن الولايات المتحدة تدفع أي شيء لحماية الحرية. لم يدفعوا حتى فواتيرهم. لكنني رأيت كيف ضمنت روسيا حماية الديمقراطية في شبه جزيرة القرم عبر الاستفتاء الحر".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "على عكس الولايات المتحدة، فإن الحرية لا تقدر بثمن بالنسبة لروسيا".

وجاءت تصريحات زاخاروفا ردا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن "الولايات المتحدة مستعدة لدفع أي ثمن لحماية الحرية".