روسيا: تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف الناتو «راحة» لأوروبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو سيكون بمثابة "راحة" للعديد من البلدان، بما في ذلك دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال "لافروف" - في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع مع وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو - "هناك أناس عقلاء، أنا مقتنع بأنه إذا حدث هذا، فإن الكثيرين سيتنفسون الصعداء، بما في ذلك في أوروبا"، حسبما أوردت وكالة "تاس" الروسية، معربًا عن أمله في أن تجد هذه الفكرة طريقها في النهاية إلى صانعي القرار.

وعلى صعيد آخر، سخر متحدث الكرملين من التقارير الغربية حول "الغزو الروسي لأوكرانيا فجرًا"، وأوصى الأوكرانيين "بضبط المنبّه" ليستيقظوا ويروا إن كانت روسيا قد غزتهم، أو عليهم العودة إلى الفراش.

وقال دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالة "نوفوستي" ردًا على سؤال حول ما إذا كان يجب على الأوكرانيين القلق أو النوم بسلام اليوم: "من الأفضل لهم ضبط المنبه لهذا الوقت وأن يروا بأنفسهم".

وحددت صحف بريطانية مثل "ميرور" و"ذا صن" توقيت "غزو أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يحدث ذلك في الساعة الثالثة من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو الـ16 من فبراير موعدًا "للغزو" الروسي لأوكرانيا.

وفي سياق آخر ، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل مستمر في صياغة نظرية السياسة الخارجية لروسيا، وسيتم إنجازها مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في العالم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضاف بيسكوف: "طبعًا تخضع وثائق سياستنا الخارجية، للتغيير، وكما تعلمون تم قبل أسبوع واحد فقط في اجتماع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، النظر في الخطوط العريضة الرئيسية لنظرية سياستنا الخارجية الجديدة، وحاليًا يجرى العمل على وضع اللمسات الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجارية مؤخرًا" .