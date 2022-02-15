«كووكوو» يقتنص جائزة أحسن فيلم بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انتهى، مساء الثلاثاء، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي الدورة التي أقيمت في الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري، وتم الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان في مسابقاته الخمس المختلفة.

وفيما يخص جوائز مسابقة الأفلام الروائية الدولية، نجح الفيلم الروسي "كووكوو"، للمخرجة سفيتلانا بيلوروسوفا في اقتناص جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية في المسابقة، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية للفيلم الإيطالي "منظور جديد" للمخرجة إيمانويلا بونزانو، وقررت لجنة التحكيم إعطاء تنويه خاص إلى الفيلم المصري "فتوى في البوس" للمخرج سليم العدوي، والفيلم الأمريكي "شعور من خلال" للمخرج دوج رولاند.

وكانت مسابقة الأفلام الروائية الدولية قد شهدت مشاركة 16 فيلمًا من دول مختلفة حول العالم، عُرضت على مدار أيام المهرجان وشهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي شاهد أفلام المهرجان بالكامل.

وعرضت خلال دورة هذا العام أفلام مميزة من جميع دول العالم وصل عددها في مسابقات المهرجان الخمس إلى 56 فيلمًا، انقسمت إلى 16 فيلمًا في المسابقة الروائية الدولية، 10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، 12 فيلمًا في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، 9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية العربية، و9 أفلام في مسابقة أفلام الطلبة.

أقيم حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في مسرح سيد درويش، بحضور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبدالعزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، الفنانين علاء مرسي وتامر فرج، وجميع أعضاء لجان التحكيم الثلاث، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.