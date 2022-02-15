الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان حمدى أحمد

حمدي أحمد
حمدي أحمد

رحل الدكتور سمير أحمد، عميد معهد الفنون المسرحية الأسبق، وشقيق الفنان الراحل حمدي أحمد، عن عالمنا عصر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتبت ميريت حمدي، ابنة الفنان حمدي أحمد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توفى إلى رحمة الله، عمي الدكتور سمير أحمد»، مطالبة أصدقائها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ومن المُقرر أن يشيع جثمان الراحل غدا الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، وسيتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمنطقة سيدي عمر.     

وولد حمدي أحمد في 9 نوفمبر عام 1933 بمحافظة سوهاج، كان سياسيًا من الدرجة الأولى حتى سجنته قوات الاحتلال البريطاني لمصر عام 1949 عندما كان عمره 16 عامًا، وذلك لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال البريطاني لمصر. 

وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1961، وكان أيضًا يدرس بكلية التجارة في معهد الفنون المسرحية، ولكنه ترك كلية التجارة واستمر بمعهد الفنون المسرحية، في عام 1961، التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، وفاز بجائزة أحسن وجه جديد عام 1966، وشغل منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985.

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جامعة الدول العربية الدول العربية يوسف شاهين محافظة سوهاج السيدة نفيسة الفنون المسرحية معهد الفنون المسرح الكوميدي صراع مع المرض الفنان حمدى احمد

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الفن المصرى

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