الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022.. وأبرز شروط وظائف وزارة التموين

الوظائف الحكومية
الوظائف الحكومية

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الباحثين عن وظائف شاغرة من خريجي الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير كيفية تسجيل بيانات الباحثين عن عمل في الهيكل الإداري للدولة وأبرز الوظائف المعلن عنها حاليا.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022

خصصت الحكومة موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة الوظائف الشاغرة المعلن عنها بكافة الوزرات والهيئات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية ويمكن تسجيل بيانات الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها بإتباع الخطوات التالية: -

  • الدخول عبر موقع الوظائف الشاغرة من خلال هذا اللينك (https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=+6bP5KooPMX5K4Zjy1deXw==).
  • اختيار التقديم في الوظائف المعلن عنها.
  • تسجيل كافة البيانات المطلوبة عن المتقدم للوظائف.
  • تحديد المؤهل الدراسي وسنة التخرج.
  • كتابة التخصص الدراسي بالتفصيل.
  • وضع علامة صح على الدراسات العليا في حالة الحصول عليها.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة.
  • الضغط على زر الحفظ.

ويمكن الاستعلام عن طلبات التقديم من نفس الموقع الذي خصصته الحكومة لهذا الغرض حيث يعكف مجموعة مميزة على فحص كافة الطلبات والشروط التي تتطبق عليهم لتحديد موعد للاختبار الشفوي.

 

أبرز الوظائف المعلن عنها عبر موقع الوظائف 2022

خلال السبوع الأول من العام الجديد 2022 أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عبر موقع الوظائف عن وجود 200 وظيفة شاغرة (باحث سجل تجاري) بجميع محافظات الجمهورية حيث يمكن التقديم عبر الخطوات الإلكترونية السابقة خلال الفترة من 2 – 31 يناير 2022.

ويشترط للتقدم في الوظيفية إجادة التعامل مع الحاسب الآلي بكافة برامجه واللغة الإنجليزية كما يشترط على المتقدمين الحصول على بكالوريوس التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وليسانس الحقوق بتقدير عام جيد على الأقل.

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المستندات المطلوبة في وظائف وزارة التموين

 

يمكن تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم في وزارة التموين عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022 وتتلخص فيما يلي: -

  • السيرة الذاتية c.v.
  • صورة شخصية.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • صورة شهادة الميلاد.
  • صورة المؤهل الدراسي.
  • صورة الصحيفة الجنائية.
  • صورة الموقف من التجنيد للذكور فقط.

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