



رابط وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 2021





أتاحت وزارة الدفاع المصرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله الباحثين عن فرص عمل إيجاد وظائف شاغرة تناسب شهادتهم أو حرفهم ومهاراتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي وضعتها الوزارة وهي: (أن يكون مصري، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تخصصه، غير مقيدين بوظائف حكومية، ..) وذلك في المشروعات الوطنية التي تنفذها الدولة حاليا للنهوض في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو العمران أو التصنيع عقب كتابة بيانات الراغب في التقديم بالوظائف المتاحة كاملة من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر.





خطوات تسجيل بيانات وظائف وزارة الدفاع 2021





يجب على الراغبين في الحصول على وظائف شاغرة في المشروعات الوطنية التي تنفذها الدولة اتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي الذي وفرته وزارة الدفاع لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار الوظيفة الراغب في التقديم فيها من القائمة التي تظهر أمامك





كتابة اسم الراغب في الحصول على وظيفة ويكون الاسم رباعيا





كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما





كتابة تاريخ ميلاد من واقع بطاقة الرقم القومي





كتابة المؤهل الدراسي





الضغط على كلمة حفظ الطلب





ووفرت وزارة الدفاع موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله التقديم على وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 2021 وهي مهندسين كهرباء، مهندسين مدني، أخصائيين حاسب آلي، غطاسين، مشرف زراعي، مهندسين زراعيين، مهندسين آبار مياه، مهندسين ميكانيكا، فرز وتعبئة.





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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابطالذي خصصته وزارة الدفاع للإعلان عن فرص العمل المتاحة في المشروعات الوطنية التي تقوم بها الدولة حاليا.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الموقع الإلكتروني وخطوات الاستعلام عن الوظائف إلكترونيا وشروط التقديم والوظائف المتاحة.