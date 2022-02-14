رامي عياش يحتفل بالفلانتاين بأغنيته الجديدة «أنت لي»

احتفل النجم المطرب رامي عياش بـ"الفلانتياين" هذا العام بشكل مختلف من خلال إطلاقه أغنيته الجديدة باسم "أنت لي" على طريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من منصات التواصل الاجتماعي للحتفال بعيد الحب.

وتعاون رامي عياش في أغنية “أنت لي” مع الشاعر الغنائي علي المولى الذي كتب كلمات الأغنية، وهي من ألحان محمود عيد، ومن إخراج إنجي جمال وصور الكليب كاملا في لبنان وطرحه باللونين الأبيض والأسود في تجربة جديدة عليه وبالرغم من أن الأغنية رومانسية إلا أنه قدمها باللون التراجيدي من خلال قصة حب بين اثنين تتعرض لأزمات ويحاول إعادة الأمور مرة أخرى من خلال تعديد مميزاتها بالنسبة له واصفا إياها بأنها “منزله”.

كلمات أغنية أنت لي

وتقول كلمات أغنية أنت لي للنجم رامي عياش:

أنتِ لي.. شِئْتِ ما شِئْتِ.. أنتِ لي

رفضْتِ قبِلْتِ.. أنتِ لي

في عَينيكِ أحلامي.. وفي حُضنِكِ أنتِ مَنزلي

مَنْ غَيري عَدَّ رِمشَكِ شعرة شعرة

مَنْ غَيري يَموتُ أمامَكِ مِنْ نظرة

مَنْ غَيري يَعرِفُ كَمَّ المَلْحِ في أكْلِك

حتّى مَقاسَ رِجْلِك

مَنْ غَيري يَمْلِكُ مَحْرَمةً مِنْ عَشْرِ سِنينٍ مَسَحْتِ بِها دمعك أنتِ لي

شِئْتِ ما شِئْتِ أنتِ لي

رفضْتِ قبِلْتِ أنتِ لي في عَينيكِ أحلامي وفي حُضنِكِ أنتِ مَنزلي

وتفاعل عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب مع الأغنية الجديدة التي أطلقها رامي عياش وهي الأغنية له هذا العام كما يستعد خلال الفترة القادمة لإطلاق مجموعة مميزة من الأغنيات على طريقة السينجل حيث يعد لها حاليا ويسجلها خلال الفترة القادمة ويتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ومن إنتاج شركة مزيكا للإنتاج الموسيقي في تعاون جديد.