الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فعال.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بني سويف برقم الجلوس فقط

الإعدادية
الإعدادية

تصدر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بني سويف برقم الجلوس قائمة محركات البحث على الإنترنت خلال الساعات الماضية تزامنا مع إعلان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول، صباح اليوم الأحد، بنسبة نجاح 73.91% لطلبة النظامى و 51.39% للمنازل.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بني سويف

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ببني سويف، بلغ 61 ألف 536 للنظامى حضر منهم 61 ألف و 91 طالباً للنظامى.

فيما تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية لنظام الدراسية في المنازل 962 حضر منهم 899  طالباً.

وسجلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية 74.12%.

 فيما نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 72.72% .

 وبلغت نسبة نجاح طلاب  للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع 100%.

ترتيب مراكز نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 

وعن ترتيب مراكز محافظة بني سويف في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، كشف محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الترتيب كالتالي:-

  • الأول: إدارة تعليم بنى سويف من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 88.19%.
  • الثاني: إدارة ببا فى المركز الثانى بنسبة 83.77%.
  • الثالث: إدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة 77.75%.
  • الرابع: الواسطى فى المركز الرابع بنسبة نجاح 65.97%.
  • الخامس: إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 65.34% .
  • السادس: إدارة سمسطا بنسبة 62.11% .
  • السابع: إدارة تعليم الفشن فى المركز السابع بنسبة 60.61%.
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رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

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رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

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اعتماد نتيجة «الإعدادية» في بني سويف.. ونسبة النجاح 73.91%

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2022

وفعلت محافظة بني سويف رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس عبر موقع بوابة محافظة بني سويف، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى رابط بوابة مديرية بني سويف التعليمية من هنا.
  • ادخال رقم الجلوس
  • الضغط علي كلمة بحث لمعرفتك نتيجة اولي اعدادي 2022.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بني سويف مديرية بني سويف التعليمية

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