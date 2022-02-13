الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 النهائية للصف الثالث الاعدادي سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من رصد ومراجعة الدرجات النهائية اعتمادها رسميا نظرا لاهتمام الأهالي والطلاب بسرعة معرفة النتائج ، لذلك احتل رابط الصف الثالث الاعدادي 2022 عملية البحث على محرك البحث جوجل.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

واوضحت الوزارة انه يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن كافة النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة الذي تم تخصيصه لعرض النتائج النهائية للطلبة والطالبات كل عام.

وتقدم جريدة “ الدستور”  رابط  الاستعلام عن  نتيجة الصف الثالث الاعدادي  حيث يمكن للطلاب والاهالي الدخول علي اللينك  برقم الجلوس 2022 لمعرفة الدرجات وكذلك النتيجة.

خطوات الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

ويمكن لطلاب  وطالبات الصف الثالث الاعدادي الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي وتتضمن خطوات البحث والاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي  عن طريق تلك الخطوات الآتية:-

  • الدخول عبر بوابة التعليم الاساسي من هنا.
  • اختيار الاستعلام عن نتيجة الثالث الاعدادي
  • تحديد المحافظة التابع لها الطالب
  • ادخال رقم الجلوس
  • الضغط علي كلمة بحث لمعرفتك نتيجة الثالث الاعدادي 2022.
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يشار إلى وزارة التربية والتعليم أكدت في تصريحات صحفية سابقة أنه النتائج سيتم النهائية لجميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية سيتم إعلانها فور الانتهاء من تصحيحها ورصد الدرجات النهائية  مباشرةً على الموقع الرسمي للوزارة  كذلك  أوضحت  وزارة التربية والتعليم أن إعلان النتيجة على الموقع الرسمي المخصص جاء بهدف عدم ذهاب الأهالي أمام المدارس  وعدم التكدس في ظل اهتمام الدولة  المصرية بالحفاظ على صحة المواطنين  والطلاب من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام التباعد الاجتماعي في ظل  انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وائل لطفي

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