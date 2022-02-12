محافظ بني سويف يُهنئ محمود جابر لاختياره مُمثلًا ببرلمان الشباب العربي

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم السبت، "ابن بني سويف"محمود جابر" عضو المجلس الاستشاري للشباب بالمحافظة والمتحدث الرسمي لبرلمان وزارة الشباب ،وذلك بمناسبة اختياره لتمثيل برلمان الشباب في برلمان الشباب العربي.

والذي جاء بناء على ترشيح الوزارة لممثلين من برلمان الشباب والذي أسفر عن اختيار "جابر"من بني سويف بصفة أساسية، للمشاركة كعضو في البرلمان العربي لمدة دورة كاملة

وأعرب المحافظ"د. محمد هاني غنيم"عن سعادته باختيار وترشيح أحد الشباب من أبناء بني سويف،لتمثيل الوزارة في البرلمان العربي للشباب،والذي يعكس بشكل واضح وكبير اهتمام القيادة السياسية ضمن رؤية ومشروع الدولة لتأهيل وتمكين الشباب والاستفادة من قدرات وطموحهم وإصرارهم لتحقيق التنمية والريادة للوطن على كافة المستويات.

وأوضح محافظ بني سويف أن من أهم أهداف المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب ، استثمار طاقات ورؤى وأفكار الشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم للدفع أولا بالخطط التنموية للدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 ،بجانب تعزيز مكانة مصر في مختلف المجالات محليا ودوليا ، وذلك من منطلق إيمان القيادة السياسية بأهمية وقدرة عنصر الشباب في تحمل الأعباء وطموحات المصريين في تحقيق نقلة تنموية تستند على مبادئ وأهداف التنمية المستدامة التي يطمح لها المجتمع الدولي

وعبر"جابر"عن تقديره الكبير للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، ودعمه المتواصل للشباب ، لاسيما أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في مجال دعم وتمكين الشباب والذي تجسد في تنفيذ العديد من المبادرات والخطوات العملية منها : تشكيل مجلس استشاري من الشباب الذي يعتز بانتمائه ومشاركته فيه،ومبادرة تأهيل وتمكين ، بجانب عقد مؤتمرات للشباب وغيرها من المبادرات، أتيحت له الفرصة كشاب للمشاركة فيها.

وأشار" جابر" إلى اتصال المحافظ"د. محمد هاني غنيم "، حيث هنأه بهذا الاختيار ، مؤكدا له دعمه،ومتمنيا له أن يكون خير سفير لشباب مصر بصفة عامة ولأبناء بني سويف صفة خاصة ، منوها " جابر " أنه وعد المحافظ بأن يجتهد ويبذل قصارى الجهد ليكون عند حسن ظن دولته به ، وتتويجا لدعم المحافظ الشاب له ولسائر شباب المحافظة.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد كلف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بترشيح العناصر المتميزة من برلمان الشباب، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزير ومستشاريه ، والتي قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد "22 شاب وفتاة" من برلمان الشباب ، وتم اختيار ابن بني سويف من بينهم ليكون ممثل لشباب مصر في البرلمان

حيث أسفرت القائمة الأولية عن اختيار 7 شباب وفتيات بشكل مبدئي ضمت كل من" محمود جابر محمود محمد من بني سويف، أمير وليد محمد الأنور دمياط عبدالرحمن رشاد عبد الرحمن أسيوط رنيم أشرف إبراهيم خليل الوادي الجديد أميرة عبدالتواب كمال عبدالمالك الجيزة وروض عبدالحليم محمد يوسف الشرقية إسلام محمد نصر محمد مطروح،وبعد انتهاء المقابلات تم اختيار محمود جابر من محافظة بني سويف بصفة أساسية، ورنيم أشرف من محافظة الوادي الجديد بصفة احتياطية، وذلك لتمثيل برلمان الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة في البرلمان العربي للشباب.