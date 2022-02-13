الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تقديرهم ضعيف

القصة الكاملة لإعادة تصحيح امتحانات طلاب الخدمات بالسعيدية الثانوية

امتحانات
امتحانات

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة القصة الكاملة لأزمة طلاب الخدمات في مدرسة السعيدية الثانوية بنين والتى باشرها أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة للتحقيق فيها.

بدأت الأزمة مع ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي حيث فوجئ طلاب الخدمات وعددهم (370 طالبًا) بأنهم يحصلون على تقدير «ضعيف» فى النتيجة، ما أثار الجدل بينهم وقاموا بنشر هاشتاج على صفحاتهم واستغاثات لإعادة التصحيح.

على الفور، تدخل مدير تعليم الجيزة وقرر إرسال موجهين من المديرية إلى المدرسة للعمل على إعادة التصحيح، ووفقًا للمصادر التى تحدثت لـ"الدستور" فإن الموجهين انتهوا من إعادة التصحيح اليوم ويوجد طلاب بالفعل حصلوا على درجات وتم انتهاء المشكلة وسيتم اعلان تفاصيلها فى بيان رسمى خلال ساعات.

فى السياق، حددت وزارة التعليم الرسوم اللازم سددها قبل تحرير استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021_2022، مشددة على ضرورة أن يدفع الطلاب المصروفات الدراسية كاملة وهي:

١_ ٥٠٥ جنيهات مصاريف المدرسة

٢_٢١٠ رسوم الدخول للامتحانات

٣_ 105 جنيهات تأمين التابلت 

٤_٣٠ جنيهًا إعداد القيد 

وأكدت ضرورة تسليم الإيصالات الأصلية ومعها نسختان إلى الخزينة بالمدرسة.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الصف الأول الثانوي التعليم نتيجة الصف الأول الثانوي استمارة الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم

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