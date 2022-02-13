موقع كندى يحتفى بمنارة الإسكندرية ويدعو للغوص فى جزيرة فاروس

احتفى موقع “ذا ترافل” الكندي السياحي بمنارة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه رغم تعرض المنارة للعديد من الزلازل الا أن أسفلها تقع به العديد من المعالم الأثرية السياحية، داعية إلى الغوص في محيط المنارة لرؤية هذه المعالم الأثرية.

وقال الموقع: كانت منارة الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع ولكنها لم تعد كذلك الان ولكن يمكن للمرء الغوص لرؤيته تحت البحر.

وقال الموقع: كانت منارة الإسكندرية واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وتم بنائها بتكليف من بطليموس الأول (الجنرال اليوناني الذي بقي ليحكم بعد الإسكندر الأكبر غزا مصر) وتم الانتهاء منها من قبل مملكة البطالمة اليونانية في مصر في عهد بطليموس الثاني فيلادلفيوس.

وكان بناء المنارة عملاً ضخمًا ومكلفًا. استغرق البناء حوالي 33 عامًا من 280 إلى 247 قبل الميلاد ويُعتقد أنه تكلف ضعف تكلفة البارثينون.

وشيدت: من 280 إلى 247 قبل الميلاد (33 سنة)، وكان الفنارة متداخلاً وبنيت على ثلاث مراحل وعندما تم بناؤها ، يُعتقد أنه كان في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع بعد الهرم الأكبر بالجيزة و لقرون عديدة كانت واحدة من أطول الهياكل التي صنعها الإنسان على وجه الأرض ويعتقد أنها كانت لا تقل عن 100 متر أو 330 قدمًا.

و تضررت المنارة جراء ثلاثة زلازل بين عامي 956 و 1323 م وبعد ذلك أصبحت خرابًا مهجورًا. تمكنت من البقاء على قيد الحياة حتى عام 1480 عندما تم إعادة توجيه آخر أحجارها لبناء قلعة قايتباي.



معالم أثرية أسفل المنارة

وذكر الموقع الكندي: لقد تم اكتشاف العديد من المعالم والأثار الغارقة في محيط منارة الاسكندرية، حيث تم العثور على العديد من الأعمدة والتماثيل المنهارة وكتل الجرانيت التي يتراوح وزنها بين 49 و 60 طنًا، والجدير بالذكر أنه تم العثور أيضًا على 30 تمثالًا لأبي الهول و 5 مسلات وأعمدة ذات نقوش تعود إلى زمن رمسيس الثاني الذي حكم من 1279 إلى 1213 قبل الميلاد.

كما قام علماء الآثار بفهرسة أكثر من 3300 قطعة. 36 من كتل الجرانيت والاكتشافات الأخرى معروضة الآن في متاحف الإسكندرية.

ومنذ ذلك الحين ، تم اكتشاف أرصفة ومعابد ومنازل إضافية سقطت في البحر الأبيض المتوسط. تم إجراء هذه الاكتشافات بمساعدة التصوير بالأقمار الصناعية والسونار.

كما تحتوي المنطقة الواقعة قبالة شاطئ حصن قايتباي على تماثيل أبو الهول وأعمدة وتيجان وتماثيل تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

جزيرة فاروس

دعا الموقع الكندي لزيارة جزيرة فاروس لاسيما وهي موطن لأكثر من 5000 قطعة أثرية منتشرة على مساحة 5000 متر مربع، وقال الموقع إن الغوص في جزيرة فاروس يشعر الإنسان وكأنه في مدينة أتلانتس المفقودة و هناك الكثير مما يمكن رؤيته.