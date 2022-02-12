السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

تسمم
تسمم

أصيب 8 أطفال بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم غزل البنات من أحد البائعين المتجولين بمركز الصف جنوب الجيزة.

وتلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إخطارًا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتباه وجود حالات تسمم بقرية الجزيرة الشقراء بنطاق المركز وتم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى الصف المركزي، ومن ثمّ تحويلهم إلى معهد السموم، لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه، كلّف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بتكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتوصلت إلى إعياء نحو 8 أطفال، وشعورهم بمغص وقيئ، وبسؤال أهلية الأطفال قرروا إصابة بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم غزل البنات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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