السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على طن ونصف جبن فاسد داخل ثلاجة بالإسكندرية

جبن فاسد
جبن فاسد

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ علي  1.500 طن جبن أبيض داخل عبوات بثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، مما تشكل خطراً على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، إخطارا بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "منتجات ألبان" كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل بيعها بالأسواق.
تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على  1.500 طن جبن أبيض داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، مما تشكل خطراً على صحة المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ازمة الإسكندرية مدير استهلاك أدم صالح حجز المباحث تلقى بالاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«ابنته قدمت عقود شاليهات».. كواليس دعوى بطلان التوكيلات ضد رشوان توفيق

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم