التحفظ على طن ونصف جبن فاسد داخل ثلاجة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ علي 1.500 طن جبن أبيض داخل عبوات بثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، مما تشكل خطراً على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، إخطارا بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "منتجات ألبان" كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل بيعها بالأسواق.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 1.500 طن جبن أبيض داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، مما تشكل خطراً على صحة المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.