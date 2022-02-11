موسيمانى يجتمع بلاعبى الأهلى قبل لقاء الهلال في كأس العالم للأندية

اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلاعبي الفريق، لمدة ١٥ دقيقة قبل بداية المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.



وحرص موسيماني على الحديث مع لاعبيه عن أهمية مواجهة الغد أمام الهلال السعودي، وضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة؛ من أجل التتويج ببرونزية كأس العالم للعام الثاني على التوالي لإسعاد جماهير الأهلي.

ثم قاد موسيماني اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة في بداية المران الجماعي.