مع ظهوره الأول بعد الأمم الأفريقية.. كيف يستعيد محمد صلاح بريقه مع ليفربول؟

سيطرت حالة من الحزن على نجمنا محمد صلاح خلال التدريبات مع ليفربول بعد عودته من بطولة كاس الأمم الأفريقية، التي خسر فيها المنتخب المصري بالنهائي أمام السنغال.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اللاعب محمد صلاح، بعدما نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورًا للنجم المصري من مران الفريق، وظهر بها بوجه يملئه الحزن، حيث خضع نجم الريدز لجلسة خاصة مع المدرب يروجن كلوب من أجل استعادة الثقة من الجديد، وعدم النظر للماضي.

كيف يتخلص محمد صلاح من نوبة الحزن بعد الخسارة مع المنتخب؟

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن اللاعب محمد صلاح، يتميز بعقلية متميزة، جعلته أحسن لاعب بالعالم، ومن السهل الخروج من بئر الهزيمة والحزن بسبب ضياع كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت «عبد السلام» لـ«الدستور» إلى أنه على محمد صلاح التأقلم سريعًا مع فريقه، لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات.

كما أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يساهم في نسيان النجم المصري محمد صلاح، الهزيمة والتفكير مع فريق ليفربول في تحقيق المزيد من الانتصارات.

محمد صلاح.. طالع جيد الفترة القادمة

ينتمي الفرعون المصري، لمواليد برج الجوزاء، ويتميز بالإصرار والتحدي من أجل النجاح، بالإضافة إلى الهدوء في اتخاذ القرارات خاصة المصيرية.

ووفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش النجم مولود برج الجوزاء، حالة من النجاح على الصعيد المهني، بالإضافة إلى المزيد من القرارات الناجحة على الصعيد العاطفي والاجتماعي، فهم أشخاص اجتماعيون بشكل كبير.

كما يتميز مولود برج الجوزاء، بالتكيف مع كافة الظروف، فضلًا عن سرعة الشفاء من المشكلات النفسية، ولكن يعاب عليه أنه شخص مزاجي من الدرجة الأولي، حيث يتأثر بأبسط الأشياء.