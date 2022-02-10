17 مصابًا في حادث سير على طريق «الفيوم - أسيوط».. وقرار من النيابة

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، انتداب المهندس الفني، لإعداد تقرير حول حادث السير على طريق “الفيوم - أسيوط” الغربي، الذي أسفر عن إصابة 17 شخصًا.

تبين من التحقيقات وقوع تصادم بين سيارة أجرى وأخرى نقل بطريق أسيوط الغربي القاهرة في نطاق محافظة الفيوم، أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا بإصابات متفرقة، وهم: أحمد حماد 34 سنة وأحمد أبو اليزيد 59 سنة ، ووليد شامخ37 سنة ، ونعيم يوسف 25 سنة، وأزهار السيد 21 سنة ومارينا خليل 14 سنة وكاترين خليل، 17 سنة، ويس خليل 13 سنة، وشادية عشم41 سنة و أسنات أحمد 4 سنوات.