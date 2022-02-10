الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخليج الإماراتية»: تجنيب أوروبا ويلات الحرب لن يتحقق بدون ضمانات أمنية

ويلات الحرب
ويلات الحرب

تناولت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الخميس الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن تجنيب أوروبا ويلات الحرب لن يتحقق إلا من خلال ضمانات أمنية متبادلة مع روسيا.

وذكرت الصحيفة في افتتاحياتها تحت عنوان "ضمانات أمنية متبادلة" أن تطالب روسيا اليوم بضمانات أمنية موثقة،لأنها تشعر بأن أمنها بات مهدداً جراء توسع حلف الأطلسي باتجاه حدودها الغربية، ومحاولات ضم أوكرانيا إلى حلف الأطلسي ونشر قوات أطلسية في دول أوروبا الشرقية التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق، إنما هي تمارس حقها الطبيعي في حماية أمنها. 

وعادت الصحيفة إلى عام 1962 حيث كان العالم على شفير حرب نووية بسبب أزمة الصواريخ الروسية في كوبا، وتم تجاوز تلك الأزمة أيام الرئيس الأمريكي كيندي والزعيم السوفييتي خورتشوف، بأن أعطيت كوبا ضمانات أمنية أمريكية بعدم غزوها كما حصل في السابق، كما سحبت الولايات المتحدة صواريخ نووية من تركيا مقابل سحب الصواريخ الروسية من الجزيرة.

وأضافت أن الموقف الأوروبي واضح وهو العمل على حماية القارة وتجنيبها ويلات الحرب وهي تدرك تماما أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال ضمانات أمنية متبادلة بينها وبين روسيا، وهو ما يجري العمل عليه، وذلك يحتاج إلى جهد وثقة متبادلة.

ايوظبي روسيا اوروبا الإمارات

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