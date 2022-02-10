الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تنظم زيارات ميدانية لطلابها للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة

الطلاب
الطلاب

- الدكتور الخشت: هدفنا توعية الطلاب بحجم الإنجازات التي تقوم بها مؤسسات الدولة للنهوض بالمجتمع وتطوره

- رؤية المشروعات العملاقة تنمي الوعي الوطني وتزيد إدراك الطلاب لفرص العمل المتاحة أمامهم بعد تخرجهم

- الطلاب يعربون عن فخرهم بما شاهدوه من إنجازات عملاقة على أرض الواقع


أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنظيم الجامعة مؤخرًا لعدد من الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية وبعض الجهات الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، لاطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

وتضمنت الزيارات الميدانية، عدة مشروعات قومية، منها زيارة مدينة وجامعة الجلالة، والشركة الوطنية للزراعات المحمية، والمزرعة السمكية ببركة غليون، بالإضافة إلى قيادة قوات الصاعقة، وقيادة قوات المظلات، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.

  وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الزيارات الميدانية لها دور فعال في تطوير الوعي الوطني وتقوية أواصر الارتباط بالجيش المصري العظيم ودوره في حماية الوطن وحجم التطور الكبير الذي وصل إليه، وتوعية الطلاب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع، ورؤية التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع، والتعرف على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف مجالات التنمية، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.

من جانبهم، أعرب طلاب الجامعة المشاركون في الزيارات الميدانية عن سعادتهم بما شاهدوه من حجم الإنجازات الكبيرة التي لمسوها على أرض الواقع في تنفيذ المشروعات القومية وبالقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية، بما يمكنها من تحقيق النهضة المنشودة ومواجهة أي تحديات أو صعوبات، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارات بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في وطنهم وفخرهم به.

القوات المسلحة جامعة القاهرة معرض القاهره الدولي للكتاب مشروعات قومية الجيش المصرى رئيس جامعة الدكتور محمد عثمان الخشت معرض القاهرة الدولى محمد عثمان الخشت لمشروعات القومية

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