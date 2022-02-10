إطلاق نار على سيارة رئيس الوزراء الليبى الدبيبة بطرابلس

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، نجا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال في العاصمة طرابلس.

وتعرضت سيارة الدبيبة لوابل من الرصاص وأصيبت إصابة مباشرة.

كما أضاف أنه لم يتم القبض أو التعرف على المهاجمين.

وفي وقت سابق، حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبة، من ما وصفها بـ "محاولات يائسة" لإعادة الانقسام في بلاده، في إشارة إلى مجلس النواب الذي شرع في استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وكتب الدبيبة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته".

وفي سياق اخر، قال مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام وإنه سيختار رئيس وزراء جديدا مؤقتا يوم الخميس، وهو ما قد يؤدي إلى نشوء صراع جديد بين الفصائل للسيطرة على الحكومة.



وصوت المجلس، لصالح اعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية.

وكان البرلمان الليبي قد شكل لجنة من عشرة أعضاء؛ لإعداد مقترح لـ"خارطة طريق" بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.



وقرر مجلس النواب الليبي، في الأول من فبراير الجاري، تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم "مقترح بتعديل الإعلان الدستوري" على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء.