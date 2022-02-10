النقد الدولى: الناتج المحلى الإجمالى للمغرب سينمو نحو 3% خلال السنوات القادمة

قال صندوق النقد الدولي في بيانها، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنحو ثلاثة في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف الصندوق في أعقاب عملية تقييم إنه يتوقع تعافي الاقتصاد المغربي من الركود الذي شهده في عام 2020.

وأضاف أن السياسة المالية المغربية يجب أن ترتكز على إطار مالي كلي متوسط الأجل موثوق به ومدعوم بإصلاح شامل للنظام الضريبي ومراجعة منهجية للإنفاق الحكومي.

وقالت أروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يستثمر 1.6 مليار يورو في دعم مساعي المغرب؛ لتحقيق التحول على صعيد الطاقة وفي المجال الرقمي.

وأضافت فون دير لاين على حسابها على تويتر عقب محادثات في الرباط مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش: "هذه فرصة عظيمة للنقلة الخضراء والنقلة الرقمية".

ويستهدف المغرب خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المئة بحلول 2030 كما حدد هدفا للوصول بنسبة الطاقة المتجددة لأكثر من 52 في المئة من قدرة توليد الكهرباء بحلول 2025.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن هذه المساعدات جزء من خطة للاتحاد الأوروبي يطلق عليها اسم البوابة العالمية أعلنت في سبتمبر الماضي لحشد 300 مليار يورو خلال الفترة 2021-2027 دعما للمشروعات المستدامة التي تعزز الروابط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.

وكانت وصلت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مطار الرباط، في أول زيارة لها للمغرب في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

واستقبل وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رئيس المفوضية لدى وصولها إلى مطار الرباط.

وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر قد صرح بأن هذه الزيارة تأتي في اطار الشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تحرص رئيسة المفوضية على تعزيزها.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في يونيو 2019 في بروكسيل (الشراكة الأورو-مغربية من أجل "تعاون مشترك" والتي تعد إطارا قانونيا جديدا ينظم العلاقات الثنائية).