الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس والسعودية تبحثان سبل التعاون للمحافظة على المعالم الأثرية

تونس والسعودية
تونس والسعودية

بحثت وزيرة الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي مع المدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان مرشد والوفد المرافق له، تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين تونس والسعودية في المجال الثقافي.

وقالت وزارة الثقافة التونسية - في بيان مساء الأربعاء - إن الطرفين بحثا سبل التعاون المشترك في مجال المحافظة على المعالم الأثرية والمواقع التراثية بما من شأنه أن يساهم في تثمين المخزون الثقافي والتراثي لتونس والتعريف به والترويج له عربيا وإقليميا والتسريع في تنفيذ مشروع ترميم الجامع الكبير عقبة بن نافع بالقيروان ومحيطه الخارجي وتهيئة جامع الزيتونة المعمور بالمدينة العتيقة.

وأكّدت القرمازي حرص وزارة الثقافية على تثمين التراث والمحافظة على مختلف مكوّناته لما يشهده اليوم من صعوبات متعدّدة ومتنوعة وعزمها على عقد العديد من الشراكات الدولية والوطنية لترميم المعالم الأثرية والمواقع التاريخية والحضارية وإعادة تهيئتها ولوضع برامج متميزة لاستغلالها في الاستثمار الثقافي وجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أنه بالتفاوض مع المدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية تمّ الاتفاق على توفير الاعتمادات اللازمة بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث للانطلاق فورا في ترميم بعض التشققات العميقة التي يشهدها جامع عقبة ابن نافع وحمايته من خطر الانهيار لاعتباره التاريخي المهم.

وفي السياق ، أكّد عبد الرحمان مرشد أن هذه الزيارة تندرج في إطار رغبة الصندوق السعودي للتنمية في الإسراع في تنفيذ البرامج الثقافية المشتركة المدرجة ضمن الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الثقافية في خصوص ترميم جامع عقبة ابن نافع بالقيروان وجامع الزيتونة بتونس حرصه على تذليل الصعوبات والعقبات الموجودة.

ونوّه بعمق العلاقات التاريخية بين دولتي تونس والسعودية وعراقتها في المجال الثقافي التي تتجسد في روابط القيادات بين البلدين داعيا إلى ضرورة العمل على الارتقاء بها وتنويعها وتطويرها وتعزيز مضامينها انطلاقا من الدور الفاعل للصندوق السعودي للتنمية في دعمه لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شتى البلدان العربية.

حضر اللقاء سفير السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة.

يذكر أن تونس سبق وأن أبرمت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية عام 2017 بخصوص منح هبة بعنوان المساهمة في تمويل ترميم مسجد عقبة ابن نافع بالقيروان وجامع الزيتونة بالمدينة العتيقة. وفي هذا الإطار كان قد أعلن المعهد الوطني للتراث عن فتح طلب عروض دولي لتنفيذ هذا المشروع الذي لم يدخل حيّز التنفيذ لأسباب إجرائية ساهمت في تعطيل تحويل الاعتمادات من طرف الصندوق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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