الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال الشهود في واقعة العثور على جثة «رضيع» بالقمامة بالشرابية

جثة رضيع
جثة رضيع

"كيس بلاستيك غريب كشف الجريمة".. بتلك الجملة بدأ الشهود في واقعة العثور على جثة رضيع ملقاة بالقمامة بمنطقة الشرابية حديثهم للنيابة العامة.

وقال الشهود إن أحد الأشخاص من جامعى القمامة لاحظ وجود جسم غريب داخل كيس بجوار أحد صناديق القمامة، فصاح بصوت عالي فتجمع الأهالي لفتح الكيس فوجدوا جثة لرضيع لم يتعدى عمره الـ 72 ساعة على الفور تم الاستعانة بشرطة النجدة التي بدورها أبلغت ضباط قسم الشربية الذين انتقلوا على الفور لموقع العثور واستدعاء سيارة إسعاف ونقله للمشرحة تحت تصرف النيابة.

جاب ضباط المباحث بمحيط موقع العثور على جثة الرضيع على جميل المحال المتواجده بالشارع لفحص كاميرات المراقبة، للعثور على المتهمين بإلقاء الطفل وكذلك لجمع المعلومات حول الحادث.

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