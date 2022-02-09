وكيل «صحة الغربية» يؤكد على ضرورة انضباط العمل بالمستشفيات

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف مرور اللجان على جميع المستشفيات صباحا ومساء يوميًا، حتى في العطلات؛ للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على تذليل أي عقبات في حينه.

وأجرى الدكتور أسامه فتحي مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، يرافقه الدكتور عبد الله مرجان من الطب العلاجي، مرورًا على مستشفى صدر طنطا وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كما تفقدت اللجنة، أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات كورونا والاطمئنان على المرضى، وكذلك متابعة أعداد الأسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، وكذلك التأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واتباع أساليب مكافحة العدوى ومتابعة آخر ما تم من أعمال تطوير لرفع كفاءة المستشفى.

وفى سياق متصل نظمت مديرية الصحة بالغربية، قوافل طبية مجانية شاملة بقريتي العامرية ودنوشر، بمركز المحلة الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، إن القافلتين تضما تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، وصرف العلاج بالمجان.