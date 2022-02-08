الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار في الحشيش بالمنيرة 4 أيام

حشيش
حشيش

أمرت جهات التحقيق المختصة في الجيزة، بحبس عاطلين 4 أيام عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش بقصد الاتجار في المنيرة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائهما في المنيرة الغربية.

واعترف المتهمان بالإتجار بالمضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطلين فى ترويج المواد المخدرة بين عملائهما.

بإعداد كمين للمتهمين، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بين عملائهما.

بمواجهة المتهمين، اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بالإتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة مديرية أمن حشيش القبض على عاطل الإجراءات القانونية حبس عاطل مخدر الحشيش مديرية أمن الجيزة

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