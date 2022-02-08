مواعيد قطارات النوم بخط «القاهرة - أسوان» والعكس ومحطات الوقوف
يزداد معدل بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات خط «القاهرة - أسوان»، وكذلك خط أسوان - القاهرة، النوم، خلال فترة إجازة منتصف العام، حيث يزداد سفر المواطنين لمحافظتين الأقصر وأسوان، وتنشر «الدستور» مواعيد كافة قطارات النوم بالخط ومحطات الوقوف لكل قطار.
موعد قطار النوم 84
القاهرة: 7:20 مساءآ
الجيزة: 7:50 مساء
اسيوط: 12:45 صباحا
قنا: 4:10 صباحا
الأقصر: 5:15 صباحا
أدفو: 6:50 صباحا
اسوان: 8:15 صباحا
موعد قطار النوم 1086
القاهرة: 7:35 مساءآ
الجيزة: 8:00 مساءا
أسيوط: 12:55 صباحا
سوهاج: 2:20 صباحا
جرجا: 2:50 صباحا
نجع حمادي: 3:45 صباحا
قنا: 4:35 صباحا
الأقصر: 5:35 صباح
اسوان: 8:35 صباحا
موعد قطار النوم 86
القاهرة: 7:45 مساءآ
الجيزة: 8:20 مساءا
أسيوط: 1:05 صباحا
سوهاج: 2:40 صباحا
نجع حمادي: 4:00 صباحا
قنا: 4:55 صباحا
قوص: 5:30 صباحا
الأقصر: 6:10 صباحا
اسنا: 6:55 صباحا
ادفو: 7:40 صباحا
كلابشه: 8:20 صباحا
كوم أمبو: 8:40 صباحا
دراو : 8:55 صباحا
أسوان: 9:25 صباحا
موعد قطار النوم 82
القاهرة: 9:10 مساءآ
الجيزة: 9:40 مساءا
اسيوط: 2:30 صباحا
سوهاج: 4:05 صباحا
جرجا: 4:35 صباحا
نجع حمادي: 5:40 صباحا
قنا: 6:40 صباحا
الأقصر: 7:50 صباحا
اسنا: 8:35 صباحا
ادفو : 9:30 صباحا
كلابشه: 10:10 صباحا
كوم أمبو: 10:30 صباحا
اسوان: 11:10 صباحا
موعد قطارات خط أسوان - القاهرة
قطار 83
اسوان: 4:20 عصرآ
كوم أمبو : 5:05 مساءا
كلابشه : 5:20 مساءا
أدفو : 6:00 مساءا
أسنا: 6:50 مساءا
الأقصر: 7:45 مساءا
قنا: 8:20 مساءا
نجع حمادي: 9:35 مساءا
جرجا: 10:20 مساءا
سوهاج : 10:55 مساءا
أسيوط : 12:20 صباحآ
الجيزة: 5:10 صباحا
للقاهرة: 5:30 صباحا
قطار 87
أسوان : 5:15 عصرآ
دراو : 5:45 مساءا
كوم أمبو : 6:00 مساءا
كلابشه : 6:15 مساءا
أدفو : 6:55 مساءا
أسنا: 7:40 مساءا
الأقصر : 8:35 مساءا
قوص :9:00 مساءا
قنا: 9:35 مساءا
نجع حمادي: 10:30 مساءا
سوهاج: 11:50مساءا
اسيوط: 1:15 صباحا
الجيزه : 6:05 صباحآ
القاهرة: 6:25 صباحا
قطار 1087
اسوان: 8:10 مساءآ
كوم أمبو: 8:55 مساءا
كلابشه: 9:15 مساءا
ادفو : 9:55 مساءا
اسنا: 10:40 مساءا
الأقصر : 11:35م
قنا: 12:30 صباحا
نجع حمادي: 1:20 صباحا
جرجا: 11:05 صباحا
سوهاج: 2:40 صباحا
أسيوط: 4:00 صباحا
الجيزه: 8:50 صباحا
القاهرة: 9:10 صباحا
قطار 85
اسوان: 8:20 مساءآ
ادفو: 9:45 مساءا
الأقصر: 11:30 مساءا
قنا > 12:30 صباحا
اسيوط: 4:10 صباحا
الجيزة: 9:10 صباحا
القاهرة: 9:30 صباحا