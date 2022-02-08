مواعيد قطارات النوم بخط «القاهرة - أسوان» والعكس ومحطات الوقوف

يزداد معدل بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات خط «القاهرة - أسوان»، وكذلك خط أسوان - القاهرة، النوم، خلال فترة إجازة منتصف العام، حيث يزداد سفر المواطنين لمحافظتين الأقصر وأسوان، وتنشر «الدستور» مواعيد كافة قطارات النوم بالخط ومحطات الوقوف لكل قطار.

موعد قطار النوم 84

القاهرة: 7:20 مساءآ

الجيزة: 7:50 مساء

اسيوط: 12:45 صباحا

قنا: 4:10 صباحا

الأقصر: 5:15 صباحا

أدفو: 6:50 صباحا

اسوان: 8:15 صباحا

موعد قطار النوم 1086

القاهرة: 7:35 مساءآ

الجيزة: 8:00 مساءا

أسيوط: 12:55 صباحا

سوهاج: 2:20 صباحا

جرجا: 2:50 صباحا

نجع حمادي: 3:45 صباحا

قنا: 4:35 صباحا

الأقصر: 5:35 صباح

اسوان: 8:35 صباحا

موعد قطار النوم 86

القاهرة: 7:45 مساءآ

الجيزة: 8:20 مساءا

أسيوط: 1:05 صباحا

سوهاج: 2:40 صباحا

نجع حمادي: 4:00 صباحا

قنا: 4:55 صباحا

قوص: 5:30 صباحا

الأقصر: 6:10 صباحا

اسنا: 6:55 صباحا

ادفو: 7:40 صباحا

كلابشه: 8:20 صباحا

كوم أمبو: 8:40 صباحا

دراو : 8:55 صباحا

أسوان: 9:25 صباحا

موعد قطار النوم 82

القاهرة: 9:10 مساءآ

الجيزة: 9:40 مساءا

اسيوط: 2:30 صباحا

سوهاج: 4:05 صباحا

جرجا: 4:35 صباحا

نجع حمادي: 5:40 صباحا

قنا: 6:40 صباحا

الأقصر: 7:50 صباحا

اسنا: 8:35 صباحا

ادفو : 9:30 صباحا

كلابشه: 10:10 صباحا

كوم أمبو: 10:30 صباحا

اسوان: 11:10 صباحا

موعد قطارات خط أسوان - القاهرة

قطار 83

اسوان: 4:20 عصرآ

كوم أمبو : 5:05 مساءا

كلابشه : 5:20 مساءا

أدفو : 6:00 مساءا

أسنا: 6:50 مساءا

الأقصر: 7:45 مساءا

قنا: 8:20 مساءا

نجع حمادي: 9:35 مساءا

جرجا: 10:20 مساءا

سوهاج : 10:55 مساءا

أسيوط : 12:20 صباحآ

الجيزة: 5:10 صباحا

للقاهرة: 5:30 صباحا

قطار 87

أسوان : 5:15 عصرآ

دراو : 5:45 مساءا

كوم أمبو : 6:00 مساءا

كلابشه : 6:15 مساءا

أدفو : 6:55 مساءا

أسنا: 7:40 مساءا

الأقصر : 8:35 مساءا

قوص :9:00 مساءا

قنا: 9:35 مساءا

نجع حمادي: 10:30 مساءا

سوهاج: 11:50مساءا

اسيوط: 1:15 صباحا

الجيزه : 6:05 صباحآ

القاهرة: 6:25 صباحا

قطار 1087

اسوان: 8:10 مساءآ

كوم أمبو: 8:55 مساءا

كلابشه: 9:15 مساءا

ادفو : 9:55 مساءا

اسنا: 10:40 مساءا

الأقصر : 11:35م

قنا: 12:30 صباحا

نجع حمادي: 1:20 صباحا

جرجا: 11:05 صباحا

سوهاج: 2:40 صباحا

أسيوط: 4:00 صباحا

الجيزه: 8:50 صباحا

القاهرة: 9:10 صباحا

قطار 85

اسوان: 8:20 مساءآ

ادفو: 9:45 مساءا

الأقصر: 11:30 مساءا

قنا > 12:30 صباحا

اسيوط: 4:10 صباحا

الجيزة: 9:10 صباحا

القاهرة: 9:30 صباحا