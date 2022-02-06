الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات النوم بخط أسوان القاهرة ومحطات الوقوف

قطار اكسبريس
قطار اكسبريس

تعتبر مواعيد قطارات خط أسوان - القاهرة، من أكثر المواعيد التي يبحث عنها المواطنين لذلك نستعرض مواعيد قطارات النوم ومحطات الوقوف لكل قطار وهي كالآتي:
 

قطارات خط اسوان - القاهرة:
 

قطار 83

اسوان: 4:20 عصرآ

كوم أمبو : 5:05 مساء

كلابشه : 5:20  مساء

أدفو : 6:00 مساء

أسنا: 6:50 مساء

الأقصر:  7:45 مساء

قنا: 8:20 مساء

نجع حمادي: 9:35 مساء

جرجا: 10:20 مساء

سوهاج : 10:55 مساء

أسيوط : 12:20 صباحآ

الجيزة: 5:10 صباحا

للقاهرة: 5:30 صباحا

 

قطار 87

أسوان : 5:15 عصرآ

دراو : 5:45 مساء

كوم أمبو : 6:00 مساء

كلابشه : 6:15 مساء

أدفو : 6:55 مساء

أسنا: 7:40 مساء

الأقصر : 8:35 مساء

قوص :9:00 مساء

قنا: 9:35 مساء

نجع حمادي: 10:30  مساء

سوهاج: 11:50مسا

اسيوط: 1:15 صباحا

الجيزه : 6:05 صباحآ

القاهرة: 6:25 صباحا

 

قطار 1087

اسوان: 8:10 مساء

كوم أمبو: 8:55 مساء

كلابشه: 9:15 مساء

ادفو : 9:55 مساء

اسنا: 10:40 مساء

الأقصر : 11:35م

قنا: 12:30 صباحا

نجع حمادي:  1:20 صباحا

جرجا: 11:05 صباحا

سوهاج:  2:40 صباحا

أسيوط: 4:00 صباحا

الجيزه:  8:50 صباحا

القاهرة:  9:10 صباحا
 

قطار 85

اسوان:  8:20 مساء

ادفو:  9:45 مسا

الأقصر:  11:30 مساء

قنا : 12:30 صباحا

اسيوط:  4:10 صباحا

الجيزة:  9:10 صباحا

القاهرة:  9:30 صباحا

تعرف على مواعيد قطارات النوم بخط اسوان القاهرة ومحطات الوقوف اسوان القاهرة ومحطات الوقوف مواعيد قطارات النوم أسوان القاهرة مواعيد قطارات خط اسوان - القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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