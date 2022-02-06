مواعيد قطارات النوم بخط أسوان القاهرة ومحطات الوقوف
تعتبر مواعيد قطارات خط أسوان - القاهرة، من أكثر المواعيد التي يبحث عنها المواطنين لذلك نستعرض مواعيد قطارات النوم ومحطات الوقوف لكل قطار وهي كالآتي:
قطارات خط اسوان - القاهرة:
قطار 83
اسوان: 4:20 عصرآ
كوم أمبو : 5:05 مساء
كلابشه : 5:20 مساء
أدفو : 6:00 مساء
أسنا: 6:50 مساء
الأقصر: 7:45 مساء
قنا: 8:20 مساء
نجع حمادي: 9:35 مساء
جرجا: 10:20 مساء
سوهاج : 10:55 مساء
أسيوط : 12:20 صباحآ
الجيزة: 5:10 صباحا
للقاهرة: 5:30 صباحا
قطار 87
أسوان : 5:15 عصرآ
دراو : 5:45 مساء
كوم أمبو : 6:00 مساء
كلابشه : 6:15 مساء
أدفو : 6:55 مساء
أسنا: 7:40 مساء
الأقصر : 8:35 مساء
قوص :9:00 مساء
قنا: 9:35 مساء
نجع حمادي: 10:30 مساء
سوهاج: 11:50مسا
اسيوط: 1:15 صباحا
الجيزه : 6:05 صباحآ
القاهرة: 6:25 صباحا
قطار 1087
اسوان: 8:10 مساء
كوم أمبو: 8:55 مساء
كلابشه: 9:15 مساء
ادفو : 9:55 مساء
اسنا: 10:40 مساء
الأقصر : 11:35م
قنا: 12:30 صباحا
نجع حمادي: 1:20 صباحا
جرجا: 11:05 صباحا
سوهاج: 2:40 صباحا
أسيوط: 4:00 صباحا
الجيزه: 8:50 صباحا
القاهرة: 9:10 صباحا
قطار 85
اسوان: 8:20 مساء
ادفو: 9:45 مسا
الأقصر: 11:30 مساء
قنا : 12:30 صباحا
اسيوط: 4:10 صباحا
الجيزة: 9:10 صباحا
القاهرة: 9:30 صباحا