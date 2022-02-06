مواعيد قطارات النوم بخط أسوان القاهرة ومحطات الوقوف

تعتبر مواعيد قطارات خط أسوان - القاهرة، من أكثر المواعيد التي يبحث عنها المواطنين لذلك نستعرض مواعيد قطارات النوم ومحطات الوقوف لكل قطار وهي كالآتي:



قطارات خط اسوان - القاهرة:



قطار 83

اسوان: 4:20 عصرآ

كوم أمبو : 5:05 مساء

كلابشه : 5:20 مساء

أدفو : 6:00 مساء

أسنا: 6:50 مساء

الأقصر: 7:45 مساء

قنا: 8:20 مساء

نجع حمادي: 9:35 مساء

جرجا: 10:20 مساء

سوهاج : 10:55 مساء

أسيوط : 12:20 صباحآ

الجيزة: 5:10 صباحا

للقاهرة: 5:30 صباحا

قطار 87

أسوان : 5:15 عصرآ

دراو : 5:45 مساء

كوم أمبو : 6:00 مساء

كلابشه : 6:15 مساء

أدفو : 6:55 مساء

أسنا: 7:40 مساء

الأقصر : 8:35 مساء

قوص :9:00 مساء

قنا: 9:35 مساء

نجع حمادي: 10:30 مساء

سوهاج: 11:50مسا

اسيوط: 1:15 صباحا

الجيزه : 6:05 صباحآ

القاهرة: 6:25 صباحا

قطار 1087

اسوان: 8:10 مساء

كوم أمبو: 8:55 مساء

كلابشه: 9:15 مساء

ادفو : 9:55 مساء

اسنا: 10:40 مساء

الأقصر : 11:35م

قنا: 12:30 صباحا

نجع حمادي: 1:20 صباحا

جرجا: 11:05 صباحا

سوهاج: 2:40 صباحا

أسيوط: 4:00 صباحا

الجيزه: 8:50 صباحا

القاهرة: 9:10 صباحا



قطار 85

اسوان: 8:20 مساء

ادفو: 9:45 مسا

الأقصر: 11:30 مساء

قنا : 12:30 صباحا

اسيوط: 4:10 صباحا

الجيزة: 9:10 صباحا

القاهرة: 9:30 صباحا