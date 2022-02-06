مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية
يبحث العديد من المواطنين على مواعيد قطارات خط القاهرة - المنيا، لذلك نستعرض مواعيد القطارات الروسية والمختلطة والعادية ومنها الآتي:
قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرآ
قطار 185 مختلط الساعة 4:10صباحآ
قطار 973 روسي الساعة 4:30صباحآ
قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرآ
871مكيف الساعة 5:40 صباحآ
قطار 997مكيف الساعة 6:30صباحآ
قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحآ
قطار 89 مكيف 7:40 صباحآ
974 روسي الساعة 5:20 صباحآ
قطار 1006 روسي الساعة 6:00صباحا
قطار 978 (vip)الساعة 6:30 صباحا
980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحا
80 روسي الساعة 8:30 صباحا
قطار 1004 روسي الساعة 9:30 صباحا
قطار 2010 مكيف الساعة 10:00 صباحا
قطار 158 روسي 10:30 صباحا
قطار 982 مكيف الساعة 12:00ظهرآ
قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرآ
قطار 986مكيف الساعة 1:00ظهرآ
قطار 186مختلط الساعة 1:30ظهرآ
قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهرآ
قطار 162 روسي الساعة 2:20 ظهرآ
قطار 164 روسي الساعة 3:30ظهرآ
قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصرآ
قطار 972 روسي الساعة 4:20 عصرآ
قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساءآ
قطار 872 مكيف 5:45 مساء
قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء
قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساءا
قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساءا
قطار 88مكيف الساعة 8:00 مساءا
قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساءا
قطار 2014 خدمة خاصه 9:00 مساءا
قطار 976 خدمة خاصه 9:30 مساءا
قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساءا
قطار 90 مميز الساعة 10:15مساءا
قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساءا
قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساءا
قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلا
قطار 934 خدمة خاصه 1:10 ليلا
قطار 989 مكيف الساعة 8:30 صباحا
قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحا
قطار 1011 روسي الساعة 9:55 صباحا
قطار 971 مكيف الساعة 9:20 صباحا
قطار 991 مكيف الساعة 10:30 صباحا
قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحا
قطار 987 مكيف الساعة 12:20ظهرآ
قطار 833 روسي الساعة 12:30 ظهرآ
قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهرآ
قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرآ
قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهرآ
157 روسي الساعة 3:15 ظهرآ
981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصرآ
975 روسي الساعة 4:45 عصرآ
979 خدمه خاصه 5:20 مساءآ
قطار 81 روسي ألساعة 5:35 عصرآ
983 مكيف الساعة 6:30 مساءآ
935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 م
قطار 1007 روسي الساعة 11:20 م
163 روسي الساعة 11:45 مساءآ
قطار 2013 مكيف الساعة 12:00 ليلآ
قطار 1013 روسي الساعة 12:35 ليلآ
2007 خدمه خاصه vip الساعة 12:45 ليلآ
قطار 2015 خدمه خاصه vip الساعة 1:20 ليلآ
977 خدمه خاصه vip الساعة 2:00 ليلآ