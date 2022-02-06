قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية المكيفة والمميزة

توفر هيئة السكة الحديد عدد من القطارات بخط دمنهور - الإسكندرية لما يشهده هذا الخط من ضغط كبير من المواطنين، لذلك نستعرض مواعيد القطارات عليه ومنها:



قطار رقم ٩٠٣ دمنهور الاسكندرية موعد قيامه الساعة 8:37 صباحا والوصول في الساعة 9:30 صباحا.





قطار رقم ٩٠١ دمنهور الاسكندرية موعد قيامه في الساعة 10:31 صباحا والوصول في الساعة 11:25 صباحا





قطار رقم 911 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً





قطار رقم 913 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 2:33 مساءاً والوصول 3:25 مساءاً.

قطار رقم 915 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:29 مساءاً والوصول 6:20 مساءاً.





قطار رقم 901 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:21 صباحاً والوصول 11:15 صباحاً









قطار رقم 3 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 6:07 صباحاً والوصول 7:10 صباحاً.





قطار رقم 516 دمنهور الاسكندرية (سرعة كيف درجة ثاني + مميز) موعد قيامه الساعة 7:17 مساءاً والوصول 8:10 مساءاً.





قطار رقم 925 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 7:32 مساءاً والوصول 8:25 مساءاً.





قطار رقم 903 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 8:37 صباحاً والوصول 9:30 صباحاً.





قطار رقم 931 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:42 مساءاً والوصول 11:35 مساءاً.





قطار رقم 919 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:12 مساءاً والوصول 6:05 مساءاً.





قطار رقم 1133 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 11:41 صباحاً والوصول 12:30 مساءاً.





قطار رقم 1203 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 4:18 مساءاً والوصول 5:10 مساءاً.





قطار رقم 923 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 6:30 مساءاً والوصول 7:25 مساءاً.





قطار رقم 27 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 6:54 مساءاً والوصول 7:50 مساءاً.





قطار رقم 129 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 8:19 صباحاً والوصول 9:20 صباحاً.