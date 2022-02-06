الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية المكيفة والمميزة

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

توفر هيئة السكة الحديد عدد من القطارات بخط دمنهور - الإسكندرية لما يشهده هذا الخط من ضغط كبير من المواطنين، لذلك نستعرض مواعيد القطارات عليه ومنها:
 

قطار رقم ٩٠٣ دمنهور الاسكندرية  موعد قيامه   الساعة 8:37 صباحا والوصول في الساعة 9:30 صباحا.


 

قطار رقم ٩٠١  دمنهور  الاسكندرية موعد قيامه في الساعة 10:31 صباحا والوصول في الساعة 11:25 صباحا


 

قطار رقم 911 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً


 

قطار رقم 913 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 2:33 مساءاً والوصول 3:25 مساءاً.

قطار رقم 915 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:29 مساءاً والوصول 6:20 مساءاً.


 

قطار رقم 901 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:21 صباحاً والوصول 11:15 صباحاً


 


 

قطار رقم 3 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 6:07 صباحاً والوصول 7:10 صباحاً.


 

قطار رقم 516 دمنهور الاسكندرية (سرعة كيف درجة ثاني + مميز) موعد قيامه الساعة 7:17 مساءاً والوصول 8:10 مساءاً.


 

قطار رقم 925 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 7:32 مساءاً والوصول 8:25 مساءاً.


 

قطار رقم 903 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 8:37 صباحاً والوصول 9:30 صباحاً.


 

قطار رقم 931 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:42 مساءاً والوصول 11:35 مساءاً.


 

قطار رقم 919 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:12 مساءاً والوصول 6:05 مساءاً.


 

قطار رقم 1133 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 11:41 صباحاً والوصول 12:30 مساءاً.


 

قطار رقم 1203 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 4:18 مساءاً والوصول 5:10 مساءاً.


 

قطار رقم 923 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 6:30 مساءاً والوصول 7:25 مساءاً.


 

قطار رقم 27 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 6:54 مساءاً والوصول 7:50 مساءاً.


 

قطار رقم 129 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 8:19 صباحاً والوصول 9:20 صباحاً.

قبل ما تسافر مواعيد قطارات دمنهور الإسكندرية المكيفة والمميزة الاسكندرية المكيفة والمميزة

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وائل لطفي

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