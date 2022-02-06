قبل السفر.. مواعيد قطارات النوم بخط القاهرة - أسوان ومحطات الوقوف

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات النوم القاهرة - أسوان خاصة مع اقتراب إجازة منتصف العام وهو ما نستعرضه في السطور الآتية:



قطار 84

القاهرة: 7:20 مساء

الجيزة: 7:50 مساء

اسيوط: 12:45 صباحا

قنا: 4:10 صباحا

الأقصر: 5:15 صباحا

أدفو: 6:50 صباحا

اسوان: 8:15 صباحا

قطار 1086

القاهرة: 7:35 مساء

الجيزة: 8:00 مساءا

أسيوط: 12:55 صباحا

سوهاج : 2:20 صباحا

جرجا: 2:50 صباحا

نجع حمادي: 3:45 صباحا

قنا: 4:35 صباحا

الأقصر: 5:35 صباحا

اسوان: 8:35 صباحا

قطار 86

القاهرة: 7:45 مساء

الجيزة: 8:20 مساء

أسيوط : 1:05 صباحا

سوهاج : 2:40 صباحا

نجع حمادي: 4:00 صباحا

قنا: 4:55 صباحا

قوص: 5:30 صباحا

الأقصر: 6:10 صباحا

اسنا: 6:55 صباحا

ادفو: 7:40 صباحا

كلابشه: 8:20 صباحا

كوم أمبو: 8:40 صباحا

دراو : 8:55 صباحا

أسوان: 9:25 صباحا

قطار 82

القاهرة: 9:10 مساء

الجيزة : 9:40 مساء

اسيوط: 2:30 صباحا

سوهاج: 4:05 صباحا

جرجا: 4:35 صباحا

نجع حمادي: 5:40 صباحا

قنا: 6:40 صباحا

الأقصر : 7:50 صباحا

اسنا: 8:35 صباحا

ادفو : 9:30 صباحا

كلابشه: 10:10 صباحا

كوم أمبو: 10:30 صباحا

اسوان: 11:10 صباحا