قبل السفر.. مواعيد قطارات النوم بخط القاهرة - أسوان ومحطات الوقوف
يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات النوم القاهرة - أسوان خاصة مع اقتراب إجازة منتصف العام وهو ما نستعرضه في السطور الآتية:
قطار 84
القاهرة: 7:20 مساء
الجيزة: 7:50 مساء
اسيوط: 12:45 صباحا
قنا: 4:10 صباحا
الأقصر: 5:15 صباحا
أدفو: 6:50 صباحا
اسوان: 8:15 صباحا
قطار 1086
القاهرة: 7:35 مساء
الجيزة: 8:00 مساءا
أسيوط: 12:55 صباحا
سوهاج : 2:20 صباحا
جرجا: 2:50 صباحا
نجع حمادي: 3:45 صباحا
قنا: 4:35 صباحا
الأقصر: 5:35 صباحا
اسوان: 8:35 صباحا
قطار 86
القاهرة: 7:45 مساء
الجيزة: 8:20 مساء
أسيوط : 1:05 صباحا
سوهاج : 2:40 صباحا
نجع حمادي: 4:00 صباحا
قنا: 4:55 صباحا
قوص: 5:30 صباحا
الأقصر: 6:10 صباحا
اسنا: 6:55 صباحا
ادفو: 7:40 صباحا
كلابشه: 8:20 صباحا
كوم أمبو: 8:40 صباحا
دراو : 8:55 صباحا
أسوان: 9:25 صباحا
قطار 82
القاهرة: 9:10 مساء
الجيزة : 9:40 مساء
اسيوط: 2:30 صباحا
سوهاج: 4:05 صباحا
جرجا: 4:35 صباحا
نجع حمادي: 5:40 صباحا
قنا: 6:40 صباحا
الأقصر : 7:50 صباحا
اسنا: 8:35 صباحا
ادفو : 9:30 صباحا
كلابشه: 10:10 صباحا
كوم أمبو: 10:30 صباحا
اسوان: 11:10 صباحا