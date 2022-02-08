النيابة تُصرح بدفن ضحية حادث «الصحراوي» بسوهاج

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة سائق توفي في حادث على الطريق الغربي بمركز جهينة محافظة سوهاج، وتسليم الجثة لذويها لإتمام مراسم الدفن.

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة غربي سوهاج، حادث انقلاب سيارة على الطريق، ووجود متوفى، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قوات تأمين الطريق الصحراوي الغربي، يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووفاة قائدها تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث جهينة بانقلاب سيارة ومتوفـي بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة وتبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي “ اتجاه أسيوط قيادة «عمر ا»، 30 سنة، سائق، اختلت عجلة القياده بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.