الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الشيخ مبروك عبدالجواد رئيسًا للجنة القبائل العربية بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة

الشيخ مبروك عبد الجواد
الشيخ مبروك عبد الجواد

قرر حزب الشعب الجمهوري تعيين الشيخ مبروك عبدالجواد رئيسًا للجنة القبائل العربية بمحافظة الجيزة.

وقال الحزب في بيان له، إن "هذا القرار يأتي محاولة منه تليق بالجمهورية الجديدة وضخ دماء جديدة من الشباب، وهو ما سينعكس على الأداء العام بشكل جيد ومختلف ويرقى طموحات وأهداف الشعب المصري".

أصدر حزب الشعب الجمهورى، البيان برئاسة المهندس حازم عمر، و أحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة أمين عام الحزب، واللواء أحمد الألفي أمين تنظيم الحزب، المستشار أحمد حبيب أمين عام محافظة الجيزة.
 والشيخ مبروك عبدالجواد كبير مشايخ قبيلة أولاد سليمان بمصر، هو أحد مشايخ القبائل العربية الذي لعب دورًا مع كبار مشايخ القبائل العربية في مصر لإتمام الصلح وتقريب وجهات النظر لعمل مصالحة بين القبائل الليبية.

يذكر أن  حزب الشعب الجمهوري دشن أمس أمانته بمحافظة المنوفية، وافتتح على هامش التدشين معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة العريقة، كما أطلق الحزب مبادرة لزرع 5 آلاف شجرة مثمرة بالمحافظة.

وشارك في تدشين مقر حزب الشعب الجمهوري بالمنوفية اللواء محمد صلاح أبوهميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، والنائب أسامة فهيم، والنائبة غادة قنديل والنائب وفيق عزت، والنائبة سامية أنسي والنائبة منيرة الأشقر أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، وطارق الوراقي أمين الحزب بالمنوفية وعدد من قيادات وشباب الحزب.

وكان قد افتتح حزب الشعب الجمهوري السبت الماضي أمانته بمحافظة الإسماعيلية، وأطلق على هامش الافتتاح ملتقى توظيفي لتأهيل وتدريب الشباب وتوفير فرص عمل تليق بهم.

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