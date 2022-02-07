أبرزهم سيد رجب والعوضى.. نجوم الفن يدعمون رجال المنتخب: شرفتوا مصر

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على المجهود والأداء البطولي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والحصول على المركز الثاني.

وكتب النجم أحد العوضى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «رب ضارة نافعة.. ألف شكر لأبو جبل وكل اللاعيبة ويمكن ده حافز لينا إننا نكسب السنغال في التصفيات ونصعد كأس العالم.. يمكن لو كنا كسبنا كان ممكن يحصل العكس.. إن شاء الله اللاعيبه والجهاز يقدروا يعدو السنغال في مارس ونفرح الفرحة الكبيرة بالتأهل لنهائيات كأس العالم ❤️❤️».

وأضاف «العوضي»: «ارفع راسك فوق أنت مصري شكرًا رجالة المنتخب لعبتوا بطولة صعبة جدًا ورفعتوا راسنا بأدائكم البطولي».

منشور أحمد العوضي

من جانبه كتب السيناريست والمؤلف الكبير عبد الرحيم كمال: «مبروك لمصر إن عندها منتخب عظيم محترف عنده عقل وقوة وفنيات عالية ولاعيبة على مستوى مشفناهوش من سينين ومستنيين منهم بكل ثقة الوصول لكأس العالم وعمل مباريات كبيرة هناك مبروك لمصر إن عندها منتخب كرة قدم يشرف كل المصريين».

أما النجم سيد رجب، نشر صورة حارس مرمى المنتخب الوطني الشهير بـ أبو جبل بصحبة حارس المرمى الشناوى، أثناء بكائهما بعد الماتش،الماتش، وعلق قائلا: «أداء بطولي وروح عالية.. شكرًا رجالة منتخب مصر شرفتونا وإن شاء الله تتعوض في البطولة الجاية.. منتخب_مصر..#كاس_امم_افريقيا

#مصر_والسنغال».

منشور سيد رجب

أما المخرج وليد الحلفاوي، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: «برافو ما خسرناش خرجنا بالترجيح.. الله يا رجاله بطولة وخلصت.. المهم بقي إحنا هنلاعب أم الفرقه دي ماتشين ورا بعض كمان شهر.. مذاكرة وعلم بقى».

منشور الحلفاوي

جاء ذلك بعد خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل قليل أمام منتخب السنغال بعد مارثون طوال دقائق المباراة التي وصلت إلى ما 120 دقيقة وانتهت بركلات الجزاء الترجيحية التي خسرها منتخب مصر بعد أداء أبهر الجميع.