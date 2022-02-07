ضبط عصابة بالبحر الأحمر تخصصت فى تهريب مخدرات تقدر بـ40 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن نشاط تشكيل عصابى مكون من (أربعة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية وخاصةً مخدرى الأيس (شابو) والحشيش وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ويقوم أحد المتهمين "زعيم التشكيل العصابى" بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربى المواد المخدرة، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة تمهيدًا لتسليمها للمتهم الأخير الذى يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 20 كيلو جرام – عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (40,000,000 – أربعون مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.