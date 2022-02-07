الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة بالبحر الأحمر تخصصت فى تهريب مخدرات تقدر بـ40 مليون جنيه

تهريب مخدرات
تهريب مخدرات

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن نشاط تشكيل عصابى مكون من (أربعة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية وخاصةً مخدرى الأيس (شابو) والحشيش وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ويقوم أحد المتهمين "زعيم التشكيل العصابى" بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربى المواد المخدرة، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة تمهيدًا لتسليمها للمتهم الأخير الذى يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 20 كيلو جرام – عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.   

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (40,000,000 – أربعون مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي البحر الاحمر وزارة الداخلية مكافحة المخدرات سفاجا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ترويج المواد المخدرة المناطق الحدودية هواتف محمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

ركلات الترجيح تحسم بطل أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

مستشار ملك البحرين للمنتخب: «فخورون دائمًا بكم يا أبطال مصر»

الصحة: 2301 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟

إسرائيل: الاتحاد الإفريقى رفض محاولات منعنا من الحصول على صفة مراقب