الإعلام الدولى عن زيارة الرئيس لبكين: أكدت الصداقة بين مصر والصين.. وعززت الثقة المتبادلة

اهتمت وسائل الإعلام الصينية والعربية بإبراز أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى الصين، ولقائه الرئيس الصينى شى جين بينج، على هامش افتتاح دورة الألعاب الشتوية فى بكين، مُركزة على تطور العلاقات المصرية الصينية فى مجالات مختلفة، بالإضافة إلى التنسيق السياسى بين البلدين فيما يتعلق بعدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن لقاء رئيسى البلدين تناول عدة ملفات، من بينها التعاون بين البلدين، والتنسيق فى مواجهة أزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت قناة «سى جى تى إن» الصينية الرسمية إن زيارة الرئيس السيسى إلى الصين، ركزت على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الصين تولى لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة، وذلك لدور القاهرة ونفوذها إقليميًا ودوليًا، على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط.

وأوضحت أن التضامن فى مكافحة جائحة كورونا المستجد كان الملف المركزى خلال اللقاء بين الرئيسين «السيسى» و«شى جين بينج»، مع استمرار الوباء فى إحداث اضطراب فى العالم.

وأشارت القناة إلى أن الصين ومصر قد اشتركتا فى بناء أول خط إنتاج إفريقى للقاحات ضد «كوفيد-١٩» خلال العام الماضى، مضيفة أن الصين مستعدة لمواصلة دعمها لمصر؛ لتصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات فى القارة الإفريقية.

وأكدت أن الرئيس الصينى تبادل وجهات النظر مع الرئيس المصرى حول العلاقات الثنائية ومكافحة فيروس كورونا، والجهود المبذولة لتعزيز التعاون فى إطار مبادرة «الحزام والطريق».

وأضافت أن الصداقة والثقة المتبادلة والدعم هى أهم عوامل الصداقة والعلاقات السياسية الوثيقة بين الصين ودول العالم، ومنها مصر.

وقالت وكالة «شينخوا» الصينية إن لقاء الرئيسين المصرى والصينى كان يدعو لبناء مصير مشترك يجمع البلدين فى العصر الجديد.

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الصينى أكد أن الصين ومصر عززتا الثقة السياسية المتبادلة، وحققتا نتائج مثمرة فى التعاون العملى مع إبراز المعركة المشتركة ضد جائحة «كوفيد-١٩».

وأوردت تصريحات الرئيس الصينى، التى أكد فيها أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر أصبحت نموذجًا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية والإفريقية والنامية.

وذكرت صحيفة «آراب نيوز»، السعودية الناطقة بالإنجليزية، أن الصين ومصر تعهدتا بمواصلة دعم بعضهما بعضًا، لافتة إلى أن الرئيس الصينى أكد أن الصين ومصر تشتركان فى رؤى واستراتيجيات مماثلة فى الدفاع عن مصالحهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى كان واحدًا من أربعة رؤساء التقوا الرئيس الصينى على هامش افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية فى بكين، سعيًا لتوثيق العلاقات مع الصين. ولفتت إلى إشادة الرئيس الصينى بالثقة السياسية المعززة بين البلدين، وإشادته بالتعاون فى مكافحة الوباء، منوهة إلى تصريحاته التى قال فيها إن شراكة مصر والصين هى شراكة استراتيجية شاملة ونموذج للتضامن بين الصين والعرب، والصين وإفريقيا والعالم النامى.