قرار جديد من «كاف» تجاه كيروش قبل مباراة مصر والسنغال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" تخفيض عقوبة إيقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من مباراتين لمباراة واحدة، بعد طرده فى مباراة الكاميرون فى نصف النهائى.

كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا لوائل جمعة مدير المنتخب بالإيقاف حال الاعتراض مجددا على الحكام.

وجاء تخفيض العقوبة بعد التظلم الذى تقدم به اتحاد الكرة المصرى ضد عقوبة ايقاف كيروش مباراتين، ليتم تخفيض العقوبة لمباراة واحدة، ليغيب المدرب عن مواجهة السنغال المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، بنهائى أمم إفريقيا فقط.