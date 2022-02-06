السودان يتطلع إلى دور فاعل من منظمة «إيجاد» لتسريع العملية السلمية

أعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار عن تطلع بلاده إلى دعم ودور فاعل من الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيجاد" لتسريع العملية السلمية بالسودان.

واطلع عقار، سفراء دول "إيجاد" في السودان على تطورات العملية السلمية، والجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار.

وقال السفير الكيني بالخرطوم نيقوا موكالا، في تصريح صحفي، "إن اللقاء جاء بدعوة من عضو مجلس السيادة مالك عقار لاطلاع سفراء "إيجاد" على سير عملية السلام بالسودان"، مشيرًا إلى أن السفراء سينقلون ما تم اطلاعهم عليه إلى عواصمهم؛ لإعداد خارطة طريق تدفع بالسلام بالسودان إلى الأمام.