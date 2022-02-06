سكرتير عام أسيوط يتفقد تمهيد الشوارع وتركيب الإنترلوك للأرصفة بمنفلوط

تفقد اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط أعمال تمهيد وتسوية شارع العشرين وتفرعاته بمدينة منفلوط وتركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي استعدادا لرصفه.

أعمال رصف وتمهيد الشوارع

رافقه خلال الجولة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وسيد عباس نائب رئيس المركز ومسئولي المتابعة والطرق بالمركز.

أعمال رصف وتمهيد الشوارع

وأكد السكرتير العام إنه يجرى متابعة ميدانية ومستمرة لكافة أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة لافتا إلى إنه جارِ تمهيد وتسوية شارع العشرين بمدينة منفلوط وتفرعاته استعدادا لوضع التربة الزلطية التي تسبق أعمال الرصف بعد التنسيق المسبق مع كافة شركات المرافق ورئيس المركز والانتهاء من توصيل كافة خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ضمن خطة تطوير شاملة تقوم بها المحافظة بالمركز تتضمن رصف باقي الشوارع تباعًا موجهًا بضرورة مراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية فضلا عن استمرار أعمال تركيب البلدورات بالأرصفة وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالحفاظ على أعمال التطوير التي تتم وذلك لإظهار الشكل الجمالي وخلق شرايين جديدة للتنمية.

أعمال رصف وتمهيد الشوارع

أعمال رصف وتمهيد الشوارع